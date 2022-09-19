Фестиваль

В Ингушетии состоится праздник национальной кухни

0

Ежегодный гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни» пройдет на площади Согласия в столице республики 22 сентября с 10 до 16 часов.

Цель мероприятия — популяризация национальной кухни, фермерских хозяйств, народно-художественных промыслов, формирование позитивного имиджа региона, сообщили в региональном комитете по туризму.

«По тому интересу, который проявили жители республики в прошлом году, стало понятно, что такие мероприятия необходимы. В первую очередь, это способствует популяризации национальной кухни, деятельности фермерских хозяйств, народно-художественных промыслов, и в целом формирует позитивный имидж региона. И это, конечно же, привлекает туристов, которые с каждым годом все больше приезжают в Ингушетию», — написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, «гастрономический туризм сегодня пользуется активным спросом — туристы хотят не только многое увидеть, но и попробовать национальную кухню. А нам есть чем угостить и удивить гостей — блюдами со вкусом, пропитанными ингушским гостеприимством».

«У ингушей огромный созидательный потенциал, и надо развивать его в правильном направлении, чтобы в любом уголке мира знали о нашем родном крае, народе. Для этого у нас есть все возможности: красивейшие места, уникальная кухня, достижения наших соотечественников, которые могут быть примером для подрастающего поколения. Нужно просто активно работать и привлекать молодежь. У нас хорошие молодые люди, они не останутся в стороне, если их заинтересовать общественно полезными мероприятиями», — отметил Калиматов.

Также он признался: «Больше всего из ингушской кухни л люблю ч1апильг и к1одар-сискал. И лучше моей мамы мне их никто не готовит».

В гастрономическом фестивале примут участие муниципалитеты, ингушские фермеры. Минкультуры будет организовано выступление творческих коллективов, министерства спорта — различные состязания, комитет по делам молодежи обеспечит работу волонтеров, а министерство промышленности и цифрового развития — народных художественных промыслов.

На площадке пройдут мастер-классы по приготовлению ингушской лепешки (ч1аьпилг). Различные конкурсы, в том числе — «Самый гостеприимный район» «Лучшая фотозона среди студентов», «Создание комикса посвященный мифам и легендам Ингушетии». Желающие смогут посоревноваться в стрельбе из лука.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За неделю огнеборцы Ингушетии 6 раз привлекались на тушение пожаров
Прокурор Ингушетии выслушает проблемы и просьбы жителей Сунженского района
Поисковики в Ингушетии обнаружили останки еще одного красноармейца
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства нового корпуса ДРКБ
Житель Ингушетии хотел купить шины и потерял 76 тыс. рублей
43 атлета представят Ингушетию на фестивале культуры и спорта народов Юга России
Ингушский спортсмен стал призером Всероссийских юношеских игр боевых искусств в Анапе
Дюжину медалей различного достоинства завоевали ингушские дзюдоисты на турнире в Ставропольском крае
Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом республиканском турнире по вольной борьбе «Медвежонок-2022»
Ислам Янарсанов завоевал «золото» на чемпионате России по всестилевому карате
Ингушский спортсмен Али Мальсагов выиграл свой третий бой в рамках турнира ACA Young Eagles 29

Главное

Яндекс.Метрика

 