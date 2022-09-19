В Ингушетии состоится праздник национальной кухни

Цель мероприятия — популяризация национальной кухни, фермерских хозяйств, народно-художественных промыслов, формирование позитивного имиджа региона, сообщили в региональном комитете по туризму.

«По тому интересу, который проявили жители республики в прошлом году, стало понятно, что такие мероприятия необходимы. В первую очередь, это способствует популяризации национальной кухни, деятельности фермерских хозяйств, народно-художественных промыслов, и в целом формирует позитивный имидж региона. И это, конечно же, привлекает туристов, которые с каждым годом все больше приезжают в Ингушетию», — написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, «гастрономический туризм сегодня пользуется активным спросом — туристы хотят не только многое увидеть, но и попробовать национальную кухню. А нам есть чем угостить и удивить гостей — блюдами со вкусом, пропитанными ингушским гостеприимством».

«У ингушей огромный созидательный потенциал, и надо развивать его в правильном направлении, чтобы в любом уголке мира знали о нашем родном крае, народе. Для этого у нас есть все возможности: красивейшие места, уникальная кухня, достижения наших соотечественников, которые могут быть примером для подрастающего поколения. Нужно просто активно работать и привлекать молодежь. У нас хорошие молодые люди, они не останутся в стороне, если их заинтересовать общественно полезными мероприятиями», — отметил Калиматов.

Также он признался: «Больше всего из ингушской кухни л люблю ч1апильг и к1одар-сискал. И лучше моей мамы мне их никто не готовит».

В гастрономическом фестивале примут участие муниципалитеты, ингушские фермеры. Минкультуры будет организовано выступление творческих коллективов, министерства спорта — различные состязания, комитет по делам молодежи обеспечит работу волонтеров, а министерство промышленности и цифрового развития — народных художественных промыслов.

На площадке пройдут мастер-классы по приготовлению ингушской лепешки (ч1аьпилг). Различные конкурсы, в том числе — «Самый гостеприимный район» «Лучшая фотозона среди студентов», «Создание комикса посвященный мифам и легендам Ингушетии». Желающие смогут посоревноваться в стрельбе из лука.