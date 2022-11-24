В Ингушетии состоится республиканский конкурс юных исполнителей «Наши надежды»

В конкурсе примут участие учащиеся 0-3 классов детских музыкальных школ и школ искусств республики.

Юные музыканты будут состязаться в номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Сольное исполнение», «Ансамблевое исполнение», «Вокал».

Конкурс пройдет в один тур для всех исполнителей. Участников‚ занявших призовые места‚ наградят грамотами и памятными подарками. В каждой номинации присваиваются звания лауреата, дипломанта, а также вручается диплом участника конкурса.