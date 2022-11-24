Конкурс

В Ингушетии состоится республиканский конкурс юных исполнителей «Наши надежды»

0

В Ингушетии 9 декабря пройдет республиканский конкурс юных исполнителей «Наши надежды», сообщила пресс-служба Центральной школы искусств республики.

В конкурсе примут участие учащиеся 0-3 классов детских музыкальных школ и школ искусств республики.

Юные музыканты будут состязаться в номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Сольное исполнение», «Ансамблевое исполнение», «Вокал».

Конкурс пройдет в один тур для всех исполнителей. Участников‚ занявших призовые места‚ наградят грамотами и памятными подарками. В каждой номинации присваиваются звания лауреата, дипломанта, а также вручается диплом участника конкурса.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии продолжаются рейды по сбору платежей за потребленную электроэнергию
Более 500 человек приняли участие в ярмарке вакансий в городе Малгобеке Ингушетии
В селе Али-Юрт состоится концерт ансамбля «Ингушетия»
В городе Сунже Ингушетии направили в школу 10 детей из неблагополучных семей
С 1 января 2023 года волонтеры будут получать компенсацию услуг связи
Жителей Ингушетии приглашают к участию в акции «Тест по истории ВОВ»
Делегация Ингушетии приняла участие в работе выставки «Югагро»
В Ингушетии открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции
В Ингушетии обсудили вопросы инвестиционной привлекательности муниципалитетов
В НБ Ингушетии прошел бенефис, посвященный творчеству поэта Джемалдина Яндиева
Пограничники Ингушетии наградили представителей добровольных народных дружин

Главное

Яндекс.Метрика

 