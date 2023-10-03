В Ингушетии состоится республиканский конкурс юных исполнителей «Наши надежды»
Пятый республиканский конкурс юных исполнителей «Наши надежды» в Ингушетии состоится 7 декабря, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
Участниками конкурса станут учащиеся нулевых-третьих классов детских музыкальных школ и школ искусств республики. Они посоревнуются в номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Сольное исполнение», «Ансамблевое исполнение», «Вокал».
Конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого войдут ведущие преподаватели музыкальных школ и выдающиеся представители музыкального искусства Ингушетии. Победителей и призеров наградят грамотами и памятными подарками.