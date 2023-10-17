Ярмарка

В Ингушетии состоится сельскохозяйственная выставка-ярмарка

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Сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Золотая осень» («Дошо гуйре»), приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также к 30-летнему юбилею с момента основания Минсельхоза республики, пройдет в регионе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

По словам собеседника издания, помимо самой ярмарки сельхозпродукции, где жители смогут приобрести товар по ценам на 15-20% ниже рыночных, в программу мероприятия входит и торжественная часть.

«В ходе ярмарки состоится награждение особо проявивших себя тружеников сельскохозяйственной отрасли и вручение сертификатов победителям республиканских конкурсов «Лучшее личное подсобное хозяйство» и «Фестиваль цветов»», — отмечается релизе.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов заявил, что выставка-ярмарка «Дошо гуйре» являет собой презентацию успехов АПК Ингушетии и его конкурентоспособности.

«Мы должны грамотно стимулировать труд сотрудников сельскохозяйственных организаций, которые вносят немалую лепту в совершенствование агропромышленного комплекса республики. Поэтому на ярмарке будем награждать отличившихся тружеников сельского хозяйства. Выставка-ярмарка также будет способствовать развитию местного сельскохозяйственного комплекса и продвижению продукции местных производителей. Жители республики смогут приобрести качественные продукты по выгодным ценам, а производители сельхозтоваров получат заслуженную поддержку», — подчеркнул Глава региона.

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