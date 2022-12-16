В Ингушетии состоится турнир в честь олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Назира Манкиева

25 декабря юноши до 18 лет оспорят лидерство в 11 весовых категориях на трех коврах главной спортивной арены Ингушетии, сообщили в федерации спортивной борьбы республики.

Отмечается, что победителей и призеров ждут кубки, медали, грамоты, чемпионские пояса и ценные подарки. В рамках турнира ингушских спортсменов и зрителей ждет звездный мастер-класс.

Гостями турнира станут двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Роман Власов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Ислам-Бек Альбиев, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Аниуар Гедуев, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Назир Манкиев, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Муса Евлоев, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Акжол Махмудов.

Организаторы турнира — министерство спорта республики совместно с Федерацией спортивной борьбы Ингушетии и спортивным клубом «Ади Ахмад». Состязания стартуют 25 декабря в 10:30.