Велопробег

В Ингушетии состоится велопоход «От башни к башне: Таргим - Магас»

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Комитет по туризму Ингушетии планирует проведение велопохода «От башни к башне: Таргим — Магас»

Велопробег пройдёт в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования республики. Старт намечен на 27 августа текущего года, начало в 8 часов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве региона, мероприятие направлено на популяризацию велотуризма и пропаганду здорового образа жизни, а также привлечение внимания к туристическому потенциалу уникального горного региона.

Отмечается, что участники преодолеют живописную дистанцию от пограничного поста «Хамхи» в Джейрахском районе до площади Согласия в городе Магасе, маршрут пролегает через сеслькие поселения Алкун, Мужичи, Галашки Сунженского района, Сурхахи и Экажево Назрановского района.

В мероприятии примут участие до 100 велосипедистов. Во время движения колонну будут сопровождать карета скорой медицинской помощи и патрульная машина ГИБДД.

Участников, успешно преодолевших свои дистанции, ждет диплом, поддержка зрителей, питание и охладительные напитки на финишной прямой.

Для участия в велопоходе необходимо зарегистрироваться по адресу эл. почты: asakeli@ya.ru или по телефону: 8 960 432 31 00 (начальник отдела по туризму Тимурзиев Магомед Бембулатович).

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