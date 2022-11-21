В Ингушетии состоялась церемония открытия школьной лиги по мини-футболу

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра спорта республики Магомед Мошхоев, президент региональной федерации футбола Хаваж Холухоев и заместитель директора Дворца спорта «Магас» Тимур Дзортов. Гости поздравили детей с началом соревнований, выразили надежду на дальнейшее развитие футбола в регионе и пожелали удачи командам.

Как сообщил портал ingfootball, чемпионат в таком виде по круговой системе «каждый с каждым» в республике проводится впервые. Турнир организуется министерством образования и науки при поддержке министерства спорта и федерации футбола.

Напомним, лига разбита на 4 дивизиона, в каждом из которых по пять команд. В открытии турнира приняли участие 7 команд из первого и второго дивизионов: Центр образования г. Магаса, СОШ № 8 г. Назрани, СОШ № 1 с. п. Экажево, СОШ № 12 г. Назрани, лицей № 1 г. Назрани, СОШ № 4 с. п. Кантышево, СОШ № 1 с. п. Кантышево.

Во Дворце спорта состоялись три матча. По причине неявки команды СОШ № 15 г. Назрани ее игра с командой СОШ № 4 с. п. Кантышево не состоялась, назрановской команде засчитано техническое поражение со счетом 0:3.