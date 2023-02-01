В Ингушетии состоялась игра для юнармейцев к 80-летию победы в Сталинградской битве

Игра прошла в Центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот». Ее участниками стали юнармейцы из второй школы города Малгобека.

Интеллектуально-познавательная игра включает в себя вопросы о Сталинградской битве, правильно ответив на которые участник передвигает свою фишку на игровом поле вперед по красной стрелке. Если ответ неверный — то назад по синей стрелке. Выигрывает тот, кто первым дойдет до финиша. Одновременно играть в эту игру могут от 2 до 7 человек.

Данная игра в Ингушетии была проведена впервые. Все пятеро участников получили в подарок рюкзачки, в которых были блокнот и попсокет для телефона с юнармейской символикой, а также браслет на руку в виде георгиевской ленточки. Победительнице Самире Евлоевой, помимо этого, был вручен юнармейский пауэрбанк.

Для активистов движения также провели виртуальную экскурсию по музею-заповеднику «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.