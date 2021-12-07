В Ингушетии состоялась международная научная конференция, посвященная культуре и истории народов Кавказа
В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоялась в онлайн-формате международная научная конференция «Культура и история народов Кавказа: вчера, сегодня, завтра», сообщила пресс-служба учреждения.
Мероприятие было посвящено 95-летию создания Ингушского научно-исследовательского института краеведения, приемником которого является ИнгНИИ.
В работе конференции приняли участие ученые из России, Азербайджана, Франции, Польши, Украины, Казахстана, Туркменистана. Кроме Ингушетии, российские кавказоведы представляли Адыгею, Дагестан, Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Чечню.
Ученые обсудили проблемы истории народов Кавказа, их языков и литературы. Также были затронуты вопросы фольклористики, антропологии, этнологии и этнографии кавказских народов. По итогам работы опубликован сборник материалов конференции.
Напомним, 5 декабря исполнилось 95 лет со дня основания Ингушского научно-исследовательского института.