Призыв

В Ингушетии состоялась очередная отправка призывников к местам службы

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В военном комиссариате Ингушетии в сельском поселении Экажево состоялась четвертая отправка призывников в ряды Вооруженных сил РФ в рамках осенней кампании, сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.

Сообщается, что от Назрановского района республики отдать долг Родине отправились семь человек. Молодые люди будут служить в Росгвардии.

«Всего мы отправили в войска 21 человека. Выполнение плана призыва является одной из основных наших задач», — цитирует главу района Амирхана Измайлова его пресс-служба.

Отмечается, что Измайлов пообщался с каждым новобранцем и пожелал им с честью представить регион, достойно пройти службу.

Напомним, в зону СВО новобранцы никоим образом не попадут, так как по указу Главы государства Владимира Путина это делать запрещено.

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