В Ингушетии состоялась очередная отправка призывников к местам службы

Сообщается, что от Назрановского района республики отдать долг Родине отправились семь человек. Молодые люди будут служить в Росгвардии.

«Всего мы отправили в войска 21 человека. Выполнение плана призыва является одной из основных наших задач», — цитирует главу района Амирхана Измайлова его пресс-служба.

Отмечается, что Измайлов пообщался с каждым новобранцем и пожелал им с честью представить регион, достойно пройти службу.

Напомним, в зону СВО новобранцы никоим образом не попадут, так как по указу Главы государства Владимира Путина это делать запрещено.