В Ингушетии состоялась премьера постановки Лейлы Хадзиевой «Подвиг горянки»

Премьера состоялась в Доме культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района, зрителями стали студенты медицинского колледжа имени Асият Тутаевой и их преподаватели. Среди почетных гостей мероприятия были председатель городского совета депутатов Магаса Залина Льянова, заместитель министра культуры Айна Ильясова, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова и другие.

Спектакль рассказывает о первой женщине-ингушке, кандидате медицинских наук Асият Тутаевой, которая героически погибла в годы Великой Отечественной войны. В основе сюжета — история семьи Тутаевых, информация о которой собиралась по крупицам из разных источников. Как отметила режиссер, очень важно, чтобы в репертуаре театра были спектакли о своих национальных героях.

«В первую очередь такие проекты нужны молодому поколению, чтобы знали и помнили о своих земляках-героях, отдавших жизни во имя мира и будущего своего народа», — отметила Лейла Хадзиева и поблагодарила всех, кто оценил эту работу, поддержал и оставил самые тёплые отзывы и пожелания.

Напомним, проект осуществлён при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».