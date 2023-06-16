В Ингушетии состоялась встреча участников СВО с молодежью
В Ингушетии по инициативе представителей Народного фронта в неформальной обстановке прошла встреча ребят с участниками специальной военной операции.
«Военнослужащие поделились своими личными историями, поведали о службе в ходе СВО. Ребятам интересно было узнать, как тренируются и готовятся к сложным миссиям защитники Отечества, как они работают единой командой, чтобы достичь поставленных целей, их эмоциональное состояние в критических ситуациях», — сообщил газете «Ингушетия» член регионального штаба Народного фронта Магомед Муружев.
Он добавил, что подобные открытые и доверительные встречи лучше любых «плановых» мероприятий способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения.