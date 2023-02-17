В Ингушетии состоялась запись последнего этапа проекта «Грация ингушского танца в музее»

Как рассказали в пресс-службе музея, проект стартовал год назад и состоял из четырех этапов, каждый из которых сочетал красоту ингушского национального танца и мелодии в окружении музейных экспонатов.

Участниками четвертого этапа стали воспитанники образцового детского хореографического ансамбля «Таргим» под руководством Адама Бекова. Хадижат Погорова и Абубакар Тимурзиев исполнили танец «Встреча».

После записи танца здесь подвели итоги проекта и вручили награды всем его участникам. Директор музея Любовь Тумгоева наградила дипломами и памятными подарками руководителей ГТРК «Ингушетия» и НТРК «Ингушетия» Берса Евлоева и Беллу Альдиеву, креативного продюсера НТРК Илеза Гатагажева, фотографов Аюпа Цуроева и Заура Плиева, заслуженных артисток республики Азу Арапиеву и Тамилу Торшхоеву, худрука ансамбля «Таргим» Адама Бекова и его солистов Хидажат Погорову и Абубакара Тимурзиева, а также воспитанниц ЦТКиКИ города Магаса Тамилу Плиеву, Дали Бекову и Анису Гадаборшеву.

«Многие сомневались в успехе проекта, но нас это не остановило. Команда единомышленников с усердием трудилась, чтобы проект не только состоялся, но и оставил свой яркий след в культурной жизни Ингушетии. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что так и произошло!» — резюмировала Любовь Тумгоева.