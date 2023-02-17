Музей

В Ингушетии состоялась запись последнего этапа проекта «Грация ингушского танца в музее»

0

В Ингушетии завершился музейно-телевизионный проект «Грация ингушского танца в музее». Заключительный этап был записан накануне в музее изобразительных искусств.

Как рассказали в пресс-службе музея, проект стартовал год назад и состоял из четырех этапов, каждый из которых сочетал красоту ингушского национального танца и мелодии в окружении музейных экспонатов.

Участниками четвертого этапа стали воспитанники образцового детского хореографического ансамбля «Таргим» под руководством Адама Бекова. Хадижат Погорова и Абубакар Тимурзиев исполнили танец «Встреча».

После записи танца здесь подвели итоги проекта и вручили награды всем его участникам. Директор музея Любовь Тумгоева наградила дипломами и памятными подарками руководителей ГТРК «Ингушетия» и НТРК «Ингушетия» Берса Евлоева и Беллу Альдиеву, креативного продюсера НТРК Илеза Гатагажева, фотографов Аюпа Цуроева и Заура Плиева, заслуженных артисток республики Азу Арапиеву и Тамилу Торшхоеву, худрука ансамбля «Таргим» Адама Бекова и его солистов Хидажат Погорову и Абубакара Тимурзиева, а также воспитанниц ЦТКиКИ города Магаса Тамилу Плиеву, Дали Бекову и Анису Гадаборшеву.

«Многие сомневались в успехе проекта, но нас это не остановило. Команда единомышленников с усердием трудилась, чтобы проект не только состоялся, но и оставил свой яркий след в культурной жизни Ингушетии. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что так и произошло!» — резюмировала Любовь Тумгоева.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели пассажира автобуса в результате ДТП
Единый оператор появится в Ингушетии в сфере ЖКХ
В реконструкцию ветхих водопроводных сетей в Ингушетии до 2028 года вложат более 800 млн руб.
В пятой школе Карабулака открылась декада ингушского языка и литературы
Ингушетия впервые в 2022 году увеличила доходы до 9 млрд руб.
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы снизился на 5%
«Россети Северный Кавказ» направят 75 млн рублей на повышение квалификации сотрудников в 2023 году
Министр культуры Ингушетии дала высокую оценку фестивалю искусств «Пхьоале» в Назрани
Газовики Ингушетии провели масштабные рейды по ликвидации незаконных подключений
Вице-премьер Ингушетии приняла участие во Всероссийском совещании руководителей сферы образования
Вопрос капремонта школы в Ингушетии поднимался на приеме граждан заместителем полпреда в СКФО

Главное

Яндекс.Метрика

 