Соболезнование

В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине капитана Адама Хамхоева

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Адам Хамхоев

В Ингушетии состоялись похороны погибшего в ходе спецоперации на Украине капитана Адама Хамхоева. Выразить соболезнование его родным и близким приехали спикер Народного собрания республики Магомет Тумгоев, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, представители администрации Главы и правительства региона и депутаты.

Офицер, командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая. Он - выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске. В войсках ВДВ имя Адама Хамхоева было на слуху, его знали как блестящего офицера и грамотного командира.

Ранее на похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, которому погибший офицер приходится племянником.

Свои соболезнования родным и близким Хамхоева выразили представители соседних республик, Минобороны России, а также глава Дагестана Сергей Меликов.

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным погибшего.

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!

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