В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине капитана Адама Хамхоева
В Ингушетии состоялись похороны погибшего в ходе спецоперации на Украине капитана Адама Хамхоева. Выразить соболезнование его родным и близким приехали спикер Народного собрания республики Магомет Тумгоев, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, представители администрации Главы и правительства региона и депутаты.
Офицер, командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая. Он - выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске. В войсках ВДВ имя Адама Хамхоева было на слуху, его знали как блестящего офицера и грамотного командира.
Ранее на похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, которому погибший офицер приходится племянником.
Свои соболезнования родным и близким Хамхоева выразили представители соседних республик, Минобороны России, а также глава Дагестана Сергей Меликов.
Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным погибшего.
Дала гешт долда! Дала къахетам болба!