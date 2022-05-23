В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине капитана Адама Хамхоева

Офицер, командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая. Он - выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске. В войсках ВДВ имя Адама Хамхоева было на слуху, его знали как блестящего офицера и грамотного командира.

Ранее на похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, которому погибший офицер приходится племянником.

Свои соболезнования родным и близким Хамхоева выразили представители соседних республик, Минобороны России, а также глава Дагестана Сергей Меликов.

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным погибшего.

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!