Траур

В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине сержанта Илеза Торшхоева

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В сельском поселении Барсуки Назрановского района Ингушетии по нормам Ислама состоялись похороны военнослужащего Илеза Торшхоева, погибшего в результате военной спецоперации на территории Украины.

«30-летний сержант погиб в ходе спецоперации при исполнении воинского долга, защищая интересы Родины», — сообщается на странице в Instagram правительства республики.

Отмечается, что «память Илеза Торшхоева вместе с родственниками почтили члены регионального правительства и парламента».

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей (ЛДНР — ред.), которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих.

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