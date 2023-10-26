Соболезнование

В Ингушетии состоялись похороны погибшего в зоне СВО бойца

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В Насыр-Кортском административном округе Назрани состоялись похороны 39-летнего Вахи Оздоева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Родным и близким воина выразили соболезнования исполняющий обязанности премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев, председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев, руководитель администрации Главы и правительства Джамбулат Оздоев, депутаты, представители министерств и ведомств.

«Магомед Евлоев отметил, что славные подвиги погибших не будут сведены к словам. Он также заверил в готовности оказать необходимую помощь семье погибшего», — отметили в правительстве региона.

Дала гешт долда! 

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