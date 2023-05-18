СВО

В Ингушетии состоялись похороны погибших в зоне СВО офицеров

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Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев, представители органов власти, общественных объединений выразили соболезнования семьям погибших в ходе специальной военной операции офицеров.

Оба были подполковниками и практически ровесниками. Уроженцу сельского поселения Троицкое Сунженского района Мусе Берсанову было 32 года. Жителю села Сагопши Малгобекского района Мустафе Бокову 36 лет, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Родные, близкие и соседи погибших офицеров поблагодарили представителей исполнительной власти, общественных организаций за внимание, отметив мужество военнослужащих, которых уважали боевые товарищи.

В свою очередь, Евлоев заверил, что близким защитников Отечества будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

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