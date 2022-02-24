Почта России

В Ингушетии состоялось открытие трех новых отделений «Почты России»

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В городах Сунже и Карабулаке, сельском поселении Долаково Назрановского района Ингушетии состоялось открытие новых современных отделений «Почты России», которые соответствуют новым стандартам обслуживания клиентов.

В частности, предоставлен широкий комплекс почтовых и финансовых услуг, в том числе получение пенсии, страхование жизни и имущества, переводы по России и за рубеж, коммунальные платежи и другие.

Для удобства маломобильных граждан (с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата) на объектах созданы все необходимые условия — установлены таблички со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты, пандусы.

«Цифровизация» является значимой частью работы новых отделений. Теперь обслуживание клиентов трех населенных пунктов станет еще быстрее с такими проектами, как «Отправка Почта. ру», «Электронно-заказные письма», «Электронные уведомления о вручении», сервис «Подписка онлайн», подключение к простой электронной подписи (ПЭП).

Всего в Ингушетии насчитывается 55 отделений «Почты России», напоминает пресс-служба Главы и правительства региона.

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