Открывая мероприятие, он сказал, что в текущем году исполняется 80 лет битве за Кавказ, а также в республике отметят 80-летие Малгобекской стратегической оборонительной операции. В связи с этим все патриотические мероприятия, проводимые поисковиками и Центром детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского района, будут проходить под эгидой этих двух значимых дат.

Для участников мероприятия была организована выставка «Стрелковое оружие Победы», на которой были представлены артефакты периода Великой Отечественной войны, найденные поисковиками в ходе полевых экспедиций. А также были презентованы новые военно-исторические туристические маршруты по памятным местам Ингушетии.

Одновременно с открытием «Вахты памяти» прошел и республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ школьников «Отечество». По словам Дзейтова, эти мероприятия с 2014 года проходят вместе, дополняя идею гражданственности и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В конкурсе приняли участие более 300 школьников со всех уголков республики. Ребята демонстрировали свои презентации исследовательских работ, подтверждая свои умения работать не только с исследовательским материалом, но и с современными цифровыми технологиями. Победителей и призеров конкурса наградили грамотами, а их руководители получили благодарственные письма. Исследовательские работы, занявшие первые места, примут участие в финале конкурса, который пройдет в Москве.