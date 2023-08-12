Туризм

В Ингушетии состоялось открытие Всероссийского туристического лагеря «Бейни-2023»

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В горном Джейрахском районе республики прошло официальное открытие Всероссийского молодежного туристско-образовательного палаточного лагеря «Бейни 2023».

Инициаторами мероприятия выступили правительство региона, КДМ Ингушетии при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Как сообщили в молодежном ведомстве региона, первая смена лагеря «Бейни» собрала на своей площадке активную молодежь из 16 регионов страны. Это представители туристических учреждений, волонтеры гостеприимства и начинающие тревел-блогеры. На официальном открытии с приветственным словом выступил председатель правительства Владимир Сластенин.

«Этот лагерь предоставляет уникальную возможность обменяться знаниями, опытом и идеями, чтобы мы могли вместе двигаться вперед и развивать туризм в наших регионах, чтобы именно к нам приезжали люди со всей России. Я надеюсь, что традиция проводить подобные туристические мероприятия продолжится и послужит укреплению дружеских отношений в первую очередь между нами, а также желающими посетить нашу страну. Я уверен, что организаторы внесли свой вклад в этот процесс, и вы все сможете извлечь пользу из этого мероприятия, узрев ту маленькую частицу Ингушетии, которая будет раскрываться с каждым годом еще больше», - отметил премьер-министр республики.

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