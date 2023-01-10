В Ингушетии состоялось первое в новом году заседание совета Народного собрания

На заседании обсудили проекты республиканских законов, находящихся на рассмотрении в комитетах регионального парламента, и план работы законодательного органа в новом году.

В работе совещания приняли участие руководители комитетов и фракций Народного собрания РИ, представители администрации Главы и правительства, Минюста.

Народные избранники представили ряд законопроектов, регулирующих социально-экономическую сферу, культуру, образование, избирательное законодательство.

«Мониторинг законов позволит провести своевременную оценку эффективности региональных законов», — цитирует Магомета Тумгоева пресс-служба парламента.

Также спикер сообщил о проведении заседания фракции единороссов, в ходе которого планируется обсудить результаты работы за прошедший год и перспективы партийной деятельности.