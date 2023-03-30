В Ингушетии состоялось внеплановое заседание антитеррористической комиссии Джейрахского района

По словам главы района Ахмеда Льянова, на мероприятии рассмотрели вопрос обеспечения правопорядка и общественной безопасности на вверенной территории.

Главам администраций сельских поселений и ОМВД по РИ в Джейрахском районе поручили провести всестороннюю проверку состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.