Антитеррор

В Ингушетии состоялось внеплановое заседание антитеррористической комиссии Джейрахского района

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В Джейрахском районе Ингушетии провели внеплановое заседание антитеррористической комиссии.

По словам главы района Ахмеда Льянова, на мероприятии рассмотрели вопрос обеспечения правопорядка и общественной безопасности на вверенной территории.

Главам администраций сельских поселений и ОМВД по РИ в Джейрахском районе поручили провести всестороннюю проверку состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.

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