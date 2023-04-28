Коллегия

В Ингушетии состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения республики

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В Ингушетии состоялось расширенное заседание коллегии министерства здравоохранения республики по итогам работы отрасли за 2022 год и задачам на 2023 год.

Основным докладчиком выступил министр здравоохранения республики Магомедбашир Балаев, который отметил работу ведомства по всем направлениям.

По словам Балаева, демографическая ситуация в республике характеризуется высокой рождаемостью, низкой общей смертностью и относительно высокой продолжительностью жизни. Более того, в Ингушетии успешно реализуется национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого строятся новые лечебные организации, проводятся капитальные ремонты ветхих зданий, закупается дорогостоящее оборудование, а также лекарственные препараты.

По итогам анализа работы системы здравоохранения республики в прошлом году руководством Минздрава были намечены основные задачи и планы по их достижению в 2023 году. Это своевременная и полная реализация всех запланированных мероприятий национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»; достижение прогнозных показателей по ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности, выявляемости заболеваний на ранних стадиях, профилактической работе; совершенствование оказания необходимой лечебной и профилактической помощи участникам СВО и членам их семей; своевременное и полное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан; увеличение объемов и расширение видов высокотехнологичной медицинской помощи; доукомплектование квалифицированными медицинскими кадрами системы здравоохранения республики.

Как сообщили в Минздраве региона, Глава республики отметил, что в отрасли удалось реализовать всё, что было намечено в прошлом году. Для развития здравоохранения Ингушетии применяется комплексный подход, когда внимание уделяется и повышению качества оказания медицинской помощи, и поддержке людей, работающих в системе, и развитию существующей инфраструктуры: строительству новых и капитальному ремонту существующих медицинских организаций, их оснащению современными технологиями, в том числе цифровыми.

В завершение мероприятия Махмуд-Али Калиматов отметил почетными грамотами и другими государственными наградами отличившихся медицинских работников и пожелал успехов и плодотворной деятельности на благо республики.

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