В Ингушетии состоялся благотворительный показ спектакля в поддержку участников СВО

Вниманию зрителей была представлена историческая драма «Падение Джанхота» по мотивам произведения Саида Чахкиева. Лейтмотивом спектакля стала мысль о необходимости в единстве и в сплоченности для того, чтобы преодолевать трудности.

Перед началом благотворительного показа с приветственным словом к собравшимся обратилась Залина Льянова, которая отметила, что вырученные средства от продажи билетов будут направлены в поддержку мобилизованным землякам и их семьям.

Далее слово было передано руководителю администрации Главы и правительства республики Джамбулату Оздоеву, который выразил слова искренней благодарности всем организаторам и участникам акции.

В своем приветственном слове к собравшимся заместитель председателя Народного собрания Ингушетии Аза Хашиева также отметила значимость проводимой акции, подчеркнув, что это стоящее и богоугодное дело.

После официальной части зрители последующие полтора часа были погружены в историческую эпоху и стали соучастниками предлагаемых режиссером-постановщиком Исой Чахкиевым обстоятельств и сюжета.