В Ингушетии состоялся фестиваль исполнителей на национальных музыкальных инструментах

По словам собеседника, фестиваль уже в четвертый раз стал площадкой для обмена опытом между молодыми и маститыми исполнителями. Перед зрителями выступили представители различных культурно-досуговых учреждений республики. Среди них народный артист Ингушетии Алихан Тимурзиев, заслуженные артисты республики Адам Оздоев и Хадижа Бекова, доулист Умалат Абадиев, юный талант Абдул-Гафур Аушев, Башир Оздоев и другие. Сестры Данна и Диана Тимурзиевы исполнили «Попурри на кавказские мелодии», Минуси Маматова представила песню «Майра кIантий», написанную Клавдией Евлоевой на слова Магомед-Саида Плиева. В заключение прозвучала песня из репертуара Клавдии Евлоевой «Адам дац сийнача ара» в исполнении заслуженной артистки Ингушетии Заиры Алхоевой.

По словам организаторов мероприятия, культурный форум стал местом встречи и общения людей, объединенных любовью к национальным музыкальным инструментам. Всем участникам вручили почетные грамоты за сохранение, развитие, популяризацию ингушского музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство.

«Яркие эмоции, приятные впечатления и ощущение теплоты в сердце надолго останутся в памяти всех исполнителей и зрителей фестиваля», — рассказал наш собеседник.