Фестиваль

В Ингушетии состоялся фестиваль исполнителей на национальных музыкальных инструментах

0

В регионе прошел IV фестиваль исполнителей на национальных музыкальных инструментах имени заслуженной артистки России Клавдии (Раи) Евлоевой, сообщил газете «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества.

По словам собеседника, фестиваль уже в четвертый раз стал площадкой для обмена опытом между молодыми и маститыми исполнителями. Перед зрителями выступили представители различных культурно-досуговых учреждений республики. Среди них народный артист Ингушетии Алихан Тимурзиев, заслуженные артисты республики Адам Оздоев и Хадижа Бекова, доулист Умалат Абадиев, юный талант Абдул-Гафур Аушев, Башир Оздоев и другие. Сестры Данна и Диана Тимурзиевы исполнили «Попурри на кавказские мелодии», Минуси Маматова представила песню «Майра кIантий», написанную Клавдией Евлоевой на слова Магомед-Саида Плиева. В заключение прозвучала песня из репертуара Клавдии Евлоевой «Адам дац сийнача ара» в исполнении заслуженной артистки Ингушетии Заиры Алхоевой.

По словам организаторов мероприятия, культурный форум стал местом встречи и общения людей, объединенных любовью к национальным музыкальным инструментам. Всем участникам вручили почетные грамоты за сохранение, развитие, популяризацию ингушского музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство.

«Яркие эмоции, приятные впечатления и ощущение теплоты в сердце надолго останутся в памяти всех исполнителей и зрителей фестиваля», — рассказал наш собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
К 10,5 годам тюрьмы приговорен житель Татарстана в Ингушетии за попытку сбыть наркотики
В Ингушетии вручили медали лучшим юнармейцам
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Асет Албаковой
В Госавтодорнадзоре по Ингушетии подвели итоги работы за 2023 год
Глава Минсельхоза Ингушетии исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»
В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека
Ингушские юнармейцы приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией»
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшей
Мэрия Назрани привезла подарки больным детям в преддверии новогодних праздников
Ингушские единороссы устроили новогодний праздник для детей участников СВО
Ингушский футболист Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока греческого ПАОК

Главное

Яндекс.Метрика

 