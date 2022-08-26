В Ингушетии состоялся фестиваль исполнителей на народной гармони

Фестиваль собрал на своей площадке лучших вокальных и инструментальных исполнителей со всего Кавказа.

На праздничном концерте прозвучали композиции в исполнении Розы Ахциевой, Марины Экажевой, Хадижи Бековой, Георгия Меликишвили, Ибрагима Кагерманова, Макки Сагаиповой, Рами Дарока, Лизы Ахматовой, Суммаи, Петимат Кагировой и многих других. Под восторженные аплодисменты публики вокалисты и музыканты исполнили старинные национальные мелодии и полюбившиеся всем на Кавказе музыкальные хиты.

В рамках фестиваля состоялся дебютный показ модной коллекции с национальным колоритом ингушской художницы-модельера Зинель Бековой.

Помимо концертной программы, у зрителей была возможность приобрести изделия ингушских ремесленников и кондитеров. Также на площади Алания все желающие могли отведать блюда национальной кухни.