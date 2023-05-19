В Ингушетии состоялся финал военно-спортивной игры «Победа»

Как сообщили в Коммолодёжи региона, её участников ждали традиционные на таких мероприятиях конкурсы: разборка и сборка автомата Калашникова, подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и надевание противогаза.

Кроме того, в текущем году организаторы игры добавили дополнительные конкурсы: прыжок в длину, стрельба из пневматической винтовки и метание гранаты на дальность.

Ребята были хорошо подготовлены, поэтому соревнования проходили, что называется ноздря к ноздре. Среди школьных команд республики лидерами стали юные патриоты СОШ № 7 с. п. Пседах, не намного им уступила команда СОШ № 5 г. Малгобек, поднявшись на вторую ступеньку пьедестала, а команда лицея — детского сада г. Магас стала третьей.