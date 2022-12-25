В Ингушетии состоялся концерт ансамбля Северо-Кавказского округа Росгвардии

Концерт посетили военнослужащие и сотрудники Росгвардии, члены их семей, учащиеся ведомственной школы, а также кадеты горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева. Артисты ансамбля представил зрителям вокальные, инструментальные композиции и хореографические постановки, а также авторские произведения руководителя коллектива подполковника Василия Бурмистрова и артиста ансамбля прапорщика Николая Ходакова.

«Программа носит патриотический характер и рассчитана на зрителей разных возрастов. Выступление ансамбля можно рассматривать и как вклад в воспитание подрастающего поколения, и как возможность напомнить каждому о долге перед Родиной», — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» подполковник Василий Бурмистров.

В завершение концерта артистам ансамбля были вручены благодарственные письма начальника управления Росгвардии по республике.