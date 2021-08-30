В Ингушетии состоялся квест, приуроченный ко Дню российского кино

В мероприятии приняли участие команда Археологического центра имени Евгения Крупнова «Хамхи» и команда добровольцев из числа молодёжи «Лоамарой».

Командам предстояло принять участие в интеллектуальных конкурсах. Всего в ходе игры было охвачено 11 объектов мемориала — 11 станций, ведь игрокам также предстояло блеснуть знаниями по истории Ингушетии.

«Мероприятие прошло интересно, увлекательно и весело. Все участники квеста проявили отличную смекалку и находчивость, выполняя игровые задания», — рассказали организаторы мероприятия.

В итоге победителем стала команда «Хамхи», которая с небольшим отрывом переиграла соперников. Обеим командам квеста были вручены дипломы и памятные призы.

Как отметили организаторы квеста, его целью стало расширение кругозора о советских и российских фильмах, их создателях и актёрах, а также формирование навыков киновосприятия.