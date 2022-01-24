Фестиваль

В Ингушетии состоялся региональный фестиваль «Робофест-2022»

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В гимназии № 1 г. Назрани состоялся региональный робототехнический фестиваль «Робофест-2022», сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона.

Учащиеся республики и воспитанники детского технопарка «Солнечный город» из столицы Кабардино-Балкарии приняли участие в отборочном этапе соревнований. Школьники продемонстрировали свои навыки и умения по таким номинациям, как «РобоКарусель», «EcoNet14+», «AutoNet14+».

В рамках фестиваля также прошли соревнования регионального уровня «Hello, Robot!», в которых состязались школьники 3-7 классов. Общее количество участников мероприятия достигло отметки 119 человек, из них 19 педагогов робототехники.

По итогам состязаний определились сильнейшие команды в соревновательной робототехнике и команды-участники на робототехнический фестиваль «Робофест-2022», который пройдет в Москве.

Направление «РобоКарусель»

Старшая категория, 10-11 классы: первое место — команда IT-Cube (г. Нальчик).
Младшая категория, 7-9 классы: первое место — команда BIG (ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань»), второе место — команда Akatsuki (ГБОУ «СОШ № 2 г. Малгобек»).

Направление «Hello, Robot!»

Младшая категория, 3-4 классы, «РобоИсполнитель»: первое место — команда «Несокрушимые» (детский технопарк «Кванториум»), второе место — команда «Сириус» (ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань»), команда «Ангушт» (детский технопарк «Кванториум») и команда Rob Ing Good (ГБОУ «Лицей № 1 г. Сунжа»).

Старшая категория, 5-6 классы, «РобоПутешественник»: первое место — команда RoboStars (ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань»), второе место — команда «Метеорит» (ГБОУ «СОШ 3 г. Малгобек»), третье место — команда First (ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань»).

Направление FLL Explore, 6-9 лет

Победители: команда «Молния» (ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань»), команда «Оптимисты» (ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань»), команда «Фиксики» (детский технопарк «Кванториум»).

Напомним, целью фестиваля является содействие развитию творческой активности, популяризация робототехники среди обучающихся учебных заведений, обмен опытом между участниками соревнования.

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