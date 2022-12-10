В Ингушетии состоялся республиканский конкурс юных талантов «Наши надежды»

Стартовал конкурс выступлением скрипачей. В возрастной категории А (1 класс, 7-8 лет) свое мастерство показали воспитанницы Г. В. Дружининой Сумая Зурабова и Халима Атигова. Надо отметить, что если для Сумаи это уже второй конкурс (первый конкурс «Золотой орел» прошел в октябре), то Халима впервые вышла выступать перед большой аудиторией и строгим жюри. По итогам конкурса Сумая Зурабова заняла первое место, Халима Атигова — второе.

В категории С (3 класс, 9-10 лет) Милена Банхаева, воспитанница Х. А. Эфендиевой, заняла первое место. Милена уже опытный конкурсант. В ее копилке — победы на республиканских и международных конкурсах.

В номинации «Вокал» изначально было заявлено 5 конкурсантов, к сожалению, по болезни четверо выбыло из конкурса. А единственная конкурсантка — воспитанница ДШИ г. Карабулака Мадина Сампиева (преподаватель Барахоева Л. А.) заняла первое место.

В номинации «Народные инструменты», специальность «Аккордеон», второе место заняла Хава Мурзабекова (ДШИ г. Карабулака, преподаватель Исаев С. С.).

Среди гитаристов первое место заняла Дина Хидирова (ЦШИ РИ, преподаватель Поладина И. М.), на втором месте —Элберд Куркиев (ЦШИ РИ, преподаватель Поладина И. М.).

Среди исполнителей на национальной гармонике второе место заняла Асия Оздоева (ДШИ г. Назрани, преподаватель Дзейтова М. Т.).

В номинации «Народные инструменты», специальность «Дахчан пандар» первое место у Адама Мурзабекова (ДШИ г. Карабулака, преподаватель Оздоева Б. М.).

Традиционно в конкурсе «Наши надежды» наибольшее количество конкурсантов представляют пианисты. В этом году в номинации «Фортепиано» приняли участие 27 юных талантов.

В возрастной категории до 7 лет включительно первое место разделили Фатима Годоборшева (ДШИ г. Карабулака, преподаватель Парагульгова Ф. М.), Сафия Бузуртанова (ДШИ г. Назрани, преподаватель Доровская Е. А.) и Сафия Галай (ЦШИ РИ, преподаватель Макарова А. Н.). На втором месте —Дана Бекбузарова (ДМШ г. Малгобека, преподаватель Кадырова Ф. М-Б.) и Карим Эсмурзиев (ЦШИ РИ, преподаватель Макарова А. Н.). Третье место у Мадины Хамхоевой (ДШИ г. Сунжи, преподаватель Эльдиева Т. М.).

Среди первоклассников на первом месте Хава Аушева (ЦШИ РИ, преподаватель Макарова А. Н.) и Амина Торшхоева (ДМШ г. Малгобека, преподаватель Евлоева Е. М.). На втором месте — Халима Атигова (ДШИ г. Карабулака, преподаватель Парагульгова Ф. М.), Сафийна Тутаева (ДШИ г. Назрани, преподаватель Доровская Е. А.) и Хеда Хаутиева (ДШИ г. Назрани, преподаватель Эльдиева Т. М.). На третьем месте — Айя Албакова (ДШИ г. Сунжи, преподаватель Ганижева Х. Т.).

Среди учащихся вторых классов первое место заняли Рафида Гагиева (ДШИ г. Назрани, преподаватель Доровская Е. А.) и Алия Мальсагова (ЦШИ РИ, преподаватель Макарова А. Н.). Второе место — Сафия Зурабова, (ДШИ г. Назрани, преподаватель Доровская Е. А.), Алия Халухаева (ЦШИ РИ, преподаватель Доровская Е. А.) и Зулейха Цурова (ЦШИ РИ, преподаватель Шадыжева З. А.). На третьем месте — Сафия Бузуртанова (ДШИ г. Назрани, преподаватель Чумакова М. У.) и Рагда Тангиева (ДМШ г. Малгобек, преподаватель Кадырова Ф. М-Б.).