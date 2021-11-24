В Ингушетии состоялся семинар для руководителей культурно-досуговых учреждений
Руководители культурно-досуговых учреждений Ингушетии приняли участие в семинаре, организованном Республиканским домом народного творчества, сообщила пресс-служба учреждения.
На мероприятии, состоявшемся 24 ноября в Доме культуры Назрановского района, и. о. директора РДНТ Белан Газдиев и художественный руководитель Асет Абдузакова подняли вопросы, касающиеся творческой деятельности ДК.
Газдиев, призвав присутствующих к диалогу, определил с участниками встречи приоритетные направления на следующий 2022 год, который, согласно указу Президента РФ, объявлен Годом народного творчества и нематериального культурного наследия народов России.
«Необходимо больше внимания уделять народным видам искусств, систематически популяризировать хореографию, вокал, музыкальное, театральное и другие творческие направления», — сказал он.
Также Беслан Багаудинович призвал руководителей КДУ очень серьезно относиться к кадровому вопросу.
«Лучше вообще не начинать работу кружка, чем допускать к преподавательской деятельности непрофессионального человека. Нельзя обучать детей неправильно», — резюмировал Газдиев.
Асет Абдурзакова в своем выступлении отметила большую работу, которую провели дома и центры культуры республики в текущем году, а также наиболее отличившихся исполнителей, получивших призовые места на всероссийских конкурсах. Она вручила художественному руководителю хореографического ансамбля «Лоаман оаз» Дома культуры сельского поселения Мужичи Осману Итазову диплом за участие в международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы».
В рамках диалога руководителям КДУ также были даны рекомендации по ведению страниц в соцсетях, и в частности «Инстаграм».