Семинар

В Ингушетии состоялся семинар для руководителей культурно-досуговых учреждений

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Руководители культурно-досуговых учреждений Ингушетии приняли участие в семинаре, организованном Республиканским домом народного творчества, сообщила пресс-служба учреждения.

На мероприятии, состоявшемся 24 ноября в Доме культуры Назрановского района, и. о. директора РДНТ Белан Газдиев и художественный руководитель Асет Абдузакова подняли вопросы, касающиеся творческой деятельности ДК.

Газдиев, призвав присутствующих к диалогу, определил с участниками встречи приоритетные направления на следующий 2022 год, который, согласно указу Президента РФ, объявлен Годом народного творчества и нематериального культурного наследия народов России.

«Необходимо больше внимания уделять народным видам искусств, систематически популяризировать хореографию, вокал, музыкальное, театральное и другие творческие направления», — сказал он.

Также Беслан Багаудинович призвал руководителей КДУ очень серьезно относиться к кадровому вопросу.

«Лучше вообще не начинать работу кружка, чем допускать к преподавательской деятельности непрофессионального человека. Нельзя обучать детей неправильно», — резюмировал Газдиев.

Асет Абдурзакова в своем выступлении отметила большую работу, которую провели дома и центры культуры республики в текущем году, а также наиболее отличившихся исполнителей, получивших призовые места на всероссийских конкурсах. Она вручила художественному руководителю хореографического ансамбля «Лоаман оаз» Дома культуры сельского поселения Мужичи Осману Итазову диплом за участие в международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы».

В рамках диалога руководителям КДУ также были даны рекомендации по ведению страниц в соцсетях, и в частности «Инстаграм».

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