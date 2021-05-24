В Ингушетии состоялся турнир по уличному баскетболу «Магас Баскет»
Во Дворце спорта имени Берда Евлоева состоялся турнир по уличному баскетболу «Магас Баскет», организованный депутатским корпусом столицы Ингушетии при поддержке мэрии Магаса.
На участие в соревнованиях, сообщили газете «Ингушетия» организаторы турнира, подали заявки 14 команд разных возрастных категорий из регионов СКФО и Уральского федерального округа. В ходе жеребьёвки были сформированы три игровые группы по пять команд в каждой. По правилам турнира, по две сборные из каждой группы выходили в игры плей-офф, которые и определяли окончательные итоги матчей.
В ходе упорной и азартной борьбы лучший результат показали три команды: первое место заняла команда «Дикий юг» из Чеченской Республики; на второе место претендовали две команды —"Урал" и «Алания». Обе дружины состоят из опытных и талантливых игроков, выигравших не одно состязание по стритболу (так называемый уличный баскетбол). Решением судей места распределись следующим образом: серебряным призером стала команда «Алания», а «бронзу» взяла команда «Урал».
Лучшим игроком (стритболистом) был признан Магомед Добриев из Екатеринбурга, представлявший команду «Урал».
В завершение турнира председатель горсовета Магаса Залина Льянова поблагодарила всех участников соревнований за яркую игру, пожелала дальнейших спортивных успехов и новых побед. Победители и призеры получили грамоты, медали и денежные поощрения.