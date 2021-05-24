Баскетбол

В Ингушетии состоялся турнир по уличному баскетболу «Магас Баскет»

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Во Дворце спорта имени Берда Евлоева состоялся турнир по уличному баскетболу «Магас Баскет», организованный депутатским корпусом столицы Ингушетии при поддержке мэрии Магаса.

На участие в соревнованиях, сообщили газете «Ингушетия» организаторы турнира, подали заявки 14 команд разных возрастных категорий из регионов СКФО и Уральского федерального округа. В ходе жеребьёвки были сформированы три игровые группы по пять команд в каждой. По правилам турнира, по две сборные из каждой группы выходили в игры плей-офф, которые и определяли окончательные итоги матчей.

В ходе упорной и азартной борьбы лучший результат показали три команды: первое место заняла команда «Дикий юг» из Чеченской Республики; на второе место претендовали две команды —"Урал" и «Алания». Обе дружины состоят из опытных и талантливых игроков, выигравших не одно состязание по стритболу (так называемый уличный баскетбол). Решением судей места распределись следующим образом: серебряным призером стала команда «Алания», а «бронзу» взяла команда «Урал».

Лучшим игроком (стритболистом) был признан Магомед Добриев из Екатеринбурга, представлявший команду «Урал».

В завершение турнира председатель горсовета Магаса Залина Льянова поблагодарила всех участников соревнований за яркую игру, пожелала дальнейших спортивных успехов и новых побед. Победители и призеры получили грамоты, медали и денежные поощрения.

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