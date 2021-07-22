Турнир

В Ингушетии состоялся турнир, посвященный Международному дню шахмат

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В детском оздоровительном лагере города Малгобека состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. 

В рамках реализации партийного проекта единороссов «Детский спорт» депутат парламента республики Харон Саутиев и директор «Молодого патриота» Мадина Богатырева провели шахматный турнир среди детей.

«Этот турнир станет ежегодным, не только в Малгобеке, но и в других районах республики. Необходимо развивать игровые виды спорта, в том числе и шахматы. И те результаты, которые показывают наши юные шахматисты, говорят только в пользу этого», — цитирует Харона Саутиева региональное отделение партии «Единая Россия».

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