В Ингушетии состоялся турнир, посвященный Международному дню шахмат

В рамках реализации партийного проекта единороссов «Детский спорт» депутат парламента республики Харон Саутиев и директор «Молодого патриота» Мадина Богатырева провели шахматный турнир среди детей.

«Этот турнир станет ежегодным, не только в Малгобеке, но и в других районах республики. Необходимо развивать игровые виды спорта, в том числе и шахматы. И те результаты, которые показывают наши юные шахматисты, говорят только в пользу этого», — цитирует Харона Саутиева региональное отделение партии «Единая Россия».