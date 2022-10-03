В Ингушетии состоятся первенство и открытый турнир по художественной гимнастике

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7-9 октября текущего года в спортивно-тренировочном центре «Мужичи» состоятся первенство и открытый турнир Ингушетии по художественной гимнастике, посвященные 30-летию республики.

Как сообщила пресс-служба Минспорта региона, соревнования будут проводиться в индивидуальной программе и групповых упражнениях по правилам художественной гимнастики, утвержденными Минспорта России.

Победители и призеры определятся в многоборье, в индивидуальной программе и групповых упражнениях по возрастным группам. Определение окончательных результатов соревнований будет осуществляться по максимальной сумме баллов в каждой возрастной группе каждого разряда, программы и выступающей категории, в соответствии с правилами ВФГХ, согласно ЕВСК.

Лучших гимнастов наградят медалями, дипломами и памятными призами спортивного клуба Спорт-Арт. Начало турнира: 8 октября в 8 часов.

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