В Ингушетии состоятся первенство и открытый турнир по художественной гимнастике

Как сообщила пресс-служба Минспорта региона, соревнования будут проводиться в индивидуальной программе и групповых упражнениях по правилам художественной гимнастики, утвержденными Минспорта России.

Победители и призеры определятся в многоборье, в индивидуальной программе и групповых упражнениях по возрастным группам. Определение окончательных результатов соревнований будет осуществляться по максимальной сумме баллов в каждой возрастной группе каждого разряда, программы и выступающей категории, в соответствии с правилами ВФГХ, согласно ЕВСК.

Лучших гимнастов наградят медалями, дипломами и памятными призами спортивного клуба Спорт-Арт. Начало турнира: 8 октября в 8 часов.