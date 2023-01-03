В Ингушетии сотрудник Росгвардии спас человека из горящей машины

«Следуя на собственном автомобиле в сельское поселение Долаково Назрановского района, росгвардеец обратил внимание на резкую остановку едущей впереди машины. Проследовав к месту остановки, он заметил сильное задымление в салоне, после чего помог водителю открыть заблокированную дверь и покинуть автомобиль. Старший лейтенант Аксагов отвел мужчину на безопасное расстояние, организовал оказание доврачебной помощи и вернулся к горящему автомобилю», — рассказала собеседница издания.

По ее словам, отключив газоболонное оборудование в целях недопущения взрыва, росгвардеец при содействии неравнодушных граждан приступил к тушению очага возгорания под капотом автомобиля.

Сампиева отметила, что благодаря своевременно предпринятым действиям возгорание удалось ликвидировать. Водитель не пострадал.