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В Ингушетии сотрудник Росгвардии спас человека из горящей машины

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Магомед Аксагов

Военнослужащий управления Росгвардии по республике старший лейтенант Магомед Аксагов оказал помощь гражданину, управлявшему загоревшимся автомобилем. Подробностями с корреспондентом газеты «Ингушетия» поделилась ответственный исполнитель пресс-службы ведомства Салима Сампиева.

«Следуя на собственном автомобиле в сельское поселение Долаково Назрановского района, росгвардеец обратил внимание на резкую остановку едущей впереди машины. Проследовав к месту остановки, он заметил сильное задымление в салоне, после чего помог водителю открыть заблокированную дверь и покинуть автомобиль. Старший лейтенант Аксагов отвел мужчину на безопасное расстояние, организовал оказание доврачебной помощи и вернулся к горящему автомобилю», — рассказала собеседница издания.

По ее словам, отключив газоболонное оборудование в целях недопущения взрыва, росгвардеец при содействии неравнодушных граждан приступил к тушению очага возгорания под капотом автомобиля.

Сампиева отметила, что благодаря своевременно предпринятым действиям возгорание удалось ликвидировать. Водитель не пострадал.

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