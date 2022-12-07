В Ингушетии сотрудникам УИС напомнили об ответственности за экстремистские публикации в социальных сетях

В ходе встречи представители ЦПЭ напомнили о правовой ответственности за пропаганду криминальной субкультуры «А.У.Е.» и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики. Особое внимание присутствующих они обратили на размещение в социальных сетях материалов экстремистского характера с приведением примеров привлечения молодых ребят к уголовной и административной ответственности.

Практика показала, что пользователи сети интернет во время обсуждения злободневных тем, зачастую допускают высказывания и комментарии, подпадающие под статью административного и даже уголовного кодекса России.

Как закреплено в Федеральном законе, экстремистскими материалами считаются предназначенные для обнародования документы, либо информация на иных носителях призывающие к осуществлению экстремисткой деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды нацистских и фашистских партий.

В ходе беседы сотрудники задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы, сообщает пресс-служба ОФСИН России по региону.