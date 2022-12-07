Профилактика экстремизма

В Ингушетии сотрудникам УИС напомнили об ответственности за экстремистские публикации в социальных сетях

0

Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с руководством ОФСИН России по республике провели очередную профилактическую встречу с личным составом ведомства.

В ходе встречи представители ЦПЭ напомнили о правовой ответственности за пропаганду криминальной субкультуры «А.У.Е.» и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики. Особое внимание присутствующих они обратили на размещение в социальных сетях материалов экстремистского характера с приведением примеров привлечения молодых ребят к уголовной и административной ответственности.

Практика показала, что пользователи сети интернет во время обсуждения злободневных тем, зачастую допускают высказывания и комментарии, подпадающие под статью административного и даже уголовного кодекса России.

Как закреплено в Федеральном законе, экстремистскими материалами считаются предназначенные для обнародования документы, либо информация на иных носителях призывающие к осуществлению экстремисткой деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды нацистских и фашистских партий.

В ходе беседы сотрудники задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы, сообщает пресс-служба ОФСИН России по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прошли публичные слушания по проекту бюджета Малгобекского района Ингушетии на 2023 год
В городе Карабулаке Ингушетии оказали помощь семье мобилизованного
В городе Карабулаке Ингушетии обсудили ход призывной кампании
В Малгобеке Ингушетии пройдет турнир по вольной борьбе в честь призера Олимпиады Картоева
Дополнительное профессиональное образование в Ингушетии получили около 800 человек
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан Малгобекского района
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после массового ДТП с участием 15 машин
Гололед стал причиной ДТП с участием 15 машин в Ингушетии
Глава Ингушетии Калиматов навестил беженцев из Херсонской области
В Ингушетии формируют списки семей мобилизованных для оказания помощи
Минобороны России запустило доставку писем и посылок в зону СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 