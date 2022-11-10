В Ингушетии сотрудники национальной гвардии навестили семьи погибших сослуживцев

Родные героев тепло встретили росгвардейцев и поделились с ними воспоминаниями о жизненном и боевом пути ребят, отдавших свои жизни во имя мира на земле.

«Адам, Джамарз и Ибрагим остались в памяти сослуживцев верными своему долгу, мужественными бойцами, надежными товарищами, высоко ценившими дружбу и справедливость. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, все трое были удостоены ордена Мужества. Увы — посмертно», — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы ведомства Салима Сампиева

Далее мероприятие продолжилось в здании управлении, где начальник территориального органа национальной гвардии полковник полиции Микаил Буружев побеседовал с родственниками погибших, обсудил с ними пути решения различных проблем, заверив во всесторонней поддержке членов семей.

Гости поблагодарили руководство управления за трепетное отношение к их семьям и сохранение памяти о близких.