В Ингушетии сотрудники полиции и национальной гвардии изъяли героин
Правоохранители Ингушетии и сотрудники ВОГ МВД в республике при поддержке СОБР «Эрзи» управления национальной гвардии по региону изъяли героин и сильнодействующие вещества.
В одном из домовладений в городе Назрани обнаружено 42,85 грамма героина, 20,37 гр. «Прегабалина» и 2,17 грамма «Трамадола («Трамала»), сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
В отношении гражданина, проживавшего в доме, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России.
Он задержан в порядке ст. 91 УПК и водворен в изолятор временного содержания.