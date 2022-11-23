В Ингушетии сотрудники полиции и национальной гвардии изъяли героин

В одном из домовладений в городе Назрани обнаружено 42,85 грамма героина, 20,37 гр. «Прегабалина» и 2,17 грамма «Трамадола («Трамала»), сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В отношении гражданина, проживавшего в доме, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России.

Он задержан в порядке ст. 91 УПК и водворен в изолятор временного содержания.