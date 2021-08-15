Чествование

В Ингушетии совершили восхождение на Столовую гору в честь победы Евлоева на Олимпиаде

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Столовая гора в Ингушетии

Глава федерации альпинизма республики Беслан Гудиев в день возвращения в республику триумфатора Олимпиады Мусы Евлоева совершил восхождение на Маьт-Лоам высотой 3 тыс. м, сообщил газете «Ингушетия» представитель Минспорта региона Тимур Дзортов.

«Беслан Гудиев в воскресенье поднялся на вершину Столовой горы. Свое восхождение глава федерации альпинизма и скалолазания посвятил уроженцу республики, Олимпийскому чемпиону по греко- римской борьбе в Токио Евлоеву», — рассказал Дзортов.

По словам собеседника газеты, Гудиев пожелал победителю Олимпиады и дальше прославлять свою Родину, добиваться блестящих побед на различных спортивных аренах мира.

Традиция восхождения на Столовую гору имеет глубокие корни. На одной из высших точек горы находится древний храм, где проводились служения в определенные дни так называемого «летнего солнцестояния».

Гора издревле считалась священной. Каждый год на высоте 3 тыс. м над уровнем моря проходил праздник с танцами и народными гуляниями. И в наше время ежегодно люди поднимаются на эту гору. По традиции в рамках каждого восхождения выбирается новый тамада, на которого возлагаются определенные заботы, касающиеся сохранности святилища Маьт-Сели.

Массовое восхождение на Маьт-Лоам проводится с 2008 года.

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