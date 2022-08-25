В Ингушетии создадут искусственные водоемы для орошения полей

Заместитель руководителя Минприроды региона Микаил Мизиев и специалист отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений Гапур Патиев совместно с представителями администрации города Карабулака и Минсельхоза Ингушетии побывали в ГУП для проверки возможности создания здесь искусственного водоема.

Была обследована местность и собрана необходимая информация. Из-за того, что Алханчуртский канал находится слишком далеко от земель предприятия, создание искусственного водохранилища проблематично.

Однако, по заверениям сотрудников самого ГУП, еще в советский период на этих землях были подземные скважины, которые можно использовать для наполнения водохранилища. Комиссией направлен запрос в управление по недропользованию региона для проработки этого вопроса.

Также специалисты побывали в Малгобекском районе, где на реке Ачалучка в районе села Верхние Ачалуки тоже планируется создание искусственного водоема для сельскохозяйственных нужд, сообщает пресс-служба Минприроды республики.