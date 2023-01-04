В Ингушетии создадут музей юнармейского движения

Одними из первых экспонатов будущего музея станут личные вещи курсанта военного университета Министерства обороны России Мухаммад-Али Осканова, который передал в создаваемый музей свой первый юнармейский берет, первые газеты «Юнармии» и т. д. Осканов был командиром юнармейского движения Ингушетии в 2017-2020 годах.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2016 года. Региональный штаб организации в Ингушетии появился в августе того же года по поручению Главы республики.

Штаб функционирует на базе Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в Малгобеке. Движение призвано формировать сильную личность, помогать выработке навыков начальной военной подготовки, воспитывать чувство товарищества и ответственности.