Музей

В Ингушетии создадут музей юнармейского движения

0

Музей юнармейского движения планируют создать в Ингушетии, сообщила начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева.

Одними из первых экспонатов будущего музея станут личные вещи курсанта военного университета Министерства обороны России Мухаммад-Али Осканова, который передал в создаваемый музей свой первый юнармейский берет, первые газеты «Юнармии» и т. д. Осканов был командиром юнармейского движения Ингушетии в 2017-2020 годах.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2016 года. Региональный штаб организации в Ингушетии появился в августе того же года по поручению Главы республики.

Штаб функционирует на базе Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в Малгобеке. Движение призвано формировать сильную личность, помогать выработке навыков начальной военной подготовки, воспитывать чувство товарищества и ответственности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии продолжаются новогодние утренники для детей
Следователи Ингушетии приняли участие в митинге к 80-летию со дня освобождения Малгобека
В Ингушетии не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом
Объем промышленного производства в 2023 году в Ингушетии по прогнозам составит 9,7 млрд рублей
Представительница Ингушетии приняла участие в конкурсе «Василий Теркин. Новые голоса»
Житель Ингушетии похитил природный газ почти на 60 тыс. рублей
В Ингушетии сбили женщину-пешехода
Правоохранители Ингушетии обнаружили две «закладки» с героином
В Магасе подвели итоги деятельности администрации города в прошлом году
Глава Ингушетии обсудил с управляющим ОПФР по региону вопросы выплат
Мэр столицы Ингушетии проверил благоустройство детских площадок

Главное

Яндекс.Метрика

 