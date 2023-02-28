В Ингушетии создадут первый в республике ботанический сад

На земельном участке, расположенном в столице республики, ИнгГУ при поддержке региональных властей создаст ботанический сад, который станет объектом для привлечения туристов, а также популяризации знаний о растениях среди местного населения.

Работа по созданию ботанического сада в Магасе начнётся весной текущего года.

