В Ингушетии создадут первый в республике ботанический сад
В Ингушетии появится первый в республике ботанический сад. Он будет функционировать при Ингушском государственном университете, сообщила пресс-служба вуза.
На земельном участке, расположенном в столице республики, ИнгГУ при поддержке региональных властей создаст ботанический сад, который станет объектом для привлечения туристов, а также популяризации знаний о растениях среди местного населения.
Работа по созданию ботанического сада в Магасе начнётся весной текущего года.