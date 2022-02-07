В Ингушетии создадут предприятия глубокой сельхозпереработки

«Проведены переговоры с потенциальными участниками по формированию кластера в 2022 году. В рамках кластера предполагается создание предприятий глубокой сельхозпереработки. Один из них — птицеводческий комплекс «Южный», стоимость которого составляет 3,6 млрд рублей. Первая очередь производства запущена, продукция уже поступает в реализацию», — сказал собеседник.

По его словам, особое место в рамках сельскохозяйственного кластера займет агропромышленный технопарк на базе инвестпроекта по созданию современного промышленного тепличного хозяйства ООО «Агрокомбинат «Сунжа» стоимостью 7,2 млрд рублей.

«Из этой суммы освоено 1,2 млрд рублей на запуск первой линии, мощностью 15 тыс. тонн овощей в год. Проект предполагает строительство подстанции «Тихая», которая обеспечит промышленные предприятия республики, в том числе и находящиеся в стадии строительства, стабильным энергоснабжением. Агрокомбинат «Сунжа» рассматривается Минэкономразвития России для заключения соглашения о защите капиталовложений», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что, следуя модели экономического развития, принятой на период до 2030 года, Ингушетия переходит на кластерный подход в управлении экономикой. Это будут несколько кластеров: агропромышленный, туристический, кластер алюминиевой промышленности и креативной индустрии.