В Ингушетии создадут приложение с 3D-моделями древних башен

Как сообщили в комитете по делам молодежи республики, всего будет оцифровано более 240 архитектурных и исторических памятников. «В приложении у пользователя будет возможность увидеть, как выглядели башни, когда в них еще жили предки ингушей, из чего складывался их быт, как выглядели башни изнутри, какая утварь там располагалась», — рассказал руководитель проекта Заурбек Ведзижев.

Отмечается, что группа разработчиков проекта в ближайшее время приступит к работе и съемкам. Завершить проект и запустить бесплатное приложение, сайт и цикл короткометражных роликов намечается весной будущего года.

Вся работа будет проводиться совместно с НИИ имени Чаха Ахриева, министерством культуры региона, археологами и тейпами, чтобы представленная визуальная, текстовая и аудиоинформация была предельно исторически достоверной. Кроме того, на территории стометровой башни Согласия в столице Ингушетии будет размещена сенсорная панель для туристов со всей информацией из приложения.

Напомним, приложение разрабатывается в рамках проекта «Великий шелковый путь — дорога ингушей», который будет реализован на грант Президентского фонда культурных инициатив.