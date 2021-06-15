В Ингушетии создадут службу социальной помощи для бывших заключенных

Отмечалось, что по линии регионального МВД с начала этого года успешно прошли социальную реабилитацию и были трудоустроены 3 человека. При этом важными факторами для трудовой занятости являются здоровье, желание и наличие вакантных мест.

По статистике, почти треть осужденных в первый год после выхода из исправительных учреждений совершает преступления вновь. Рецидивную преступность связывают с безработицей, отсутствием жилья, социальным неблагополучием, недостатком образования, наркотической зависимостью и другими сложными ситуациями, с которыми освободившиеся из мест заключения лица не в силах справиться сами.

По словам заместителя министра внутренних дел по Ингушетии Василия Кувалдина, залогом успешной социальной реабилитации является решение вышеуказанных проблем, которые возникают, в том числе, в период нахождения в местах лишения свободы.

«К этому относится и восстановление социальных связей, как правило, с близкими родственниками, и получение ими образования и специальности, и приобщение к общественно полезному труду, содействие в трудовом и бытовом устройстве и другие меры», — сообщил он.

Кувалдин добавил, что первоначальная социальная диагностика проводится с первых дней их нахождения в исправительном учреждении, где и выявляется большинство социальных проблем осужденных. После чего — незадолго до окончания срока наказания — работа в этом направлении переходит в школу подготовки осужденных к освобождению, функционирующую при следственном изоляторе региона. Сюда приглашаются специалисты различных организаций, которые вместе с сотрудниками учреждения разбирают на занятиях вопросы регистрации по месту жительства, жилищные и иные бытовые темы.

В ходе встречи прозвучало предложение по образованию в республике центра социальной реабилитации, которое было поддержано Фурсовым. Подобные центры социальной адаптации лиц, как заметили участники встречи, уже функционируют в других субъектах страны и представляют эффективную практику, предупреждающую совершения лицом, имеющим судимость, нового преступления.

«Процессам, связанным с реабилитацией заключенных, безусловно, необходимо уделять больше внимания и усилить надзор в данной сфере. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь таким людям наладить их новый правильный образ жизни», — подчеркнул первый зампред правительства.

Вице-премьер также обратился к профильным ведомствам, поручив оказывать содействие в трудоустройстве, проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними осужденными и использовать опыт других субъектов России по части ресоциализации данной категории лиц.