Социальная политика

В Ингушетии создадут службу социальной помощи для бывших заключенных

0

Власти Ингушетии рассматривают возможность создания в регионе специализированной службы по социальной и медицинской ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание. Данную инициативу, а также проводимую работу в этом направлении обсудили на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Олега Фурсова.

Отмечалось, что по линии регионального МВД с начала этого года успешно прошли социальную реабилитацию и были трудоустроены 3 человека. При этом важными факторами для трудовой занятости являются здоровье, желание и наличие вакантных мест.

По статистике, почти треть осужденных в первый год после выхода из исправительных учреждений совершает преступления вновь. Рецидивную преступность связывают с безработицей, отсутствием жилья, социальным неблагополучием, недостатком образования, наркотической зависимостью и другими сложными ситуациями, с которыми освободившиеся из мест заключения лица не в силах справиться сами.

По словам заместителя министра внутренних дел по Ингушетии Василия Кувалдина, залогом успешной социальной реабилитации является решение вышеуказанных проблем, которые возникают, в том числе, в период нахождения в местах лишения свободы.

«К этому относится и восстановление социальных связей, как правило, с близкими родственниками, и получение ими образования и специальности, и приобщение к общественно полезному труду, содействие в трудовом и бытовом устройстве и другие меры», — сообщил он.

Кувалдин добавил, что первоначальная социальная диагностика проводится с первых дней их нахождения в исправительном учреждении, где и выявляется большинство социальных проблем осужденных. После чего — незадолго до окончания срока наказания — работа в этом направлении переходит в школу подготовки осужденных к освобождению, функционирующую при следственном изоляторе региона. Сюда приглашаются специалисты различных организаций, которые вместе с сотрудниками учреждения разбирают на занятиях вопросы регистрации по месту жительства, жилищные и иные бытовые темы.

В ходе встречи прозвучало предложение по образованию в республике центра социальной реабилитации, которое было поддержано Фурсовым. Подобные центры социальной адаптации лиц, как заметили участники встречи, уже функционируют в других субъектах страны и представляют эффективную практику, предупреждающую совершения лицом, имеющим судимость, нового преступления.

«Процессам, связанным с реабилитацией заключенных, безусловно, необходимо уделять больше внимания и усилить надзор в данной сфере. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь таким людям наладить их новый правильный образ жизни», — подчеркнул первый зампред правительства.

Вице-премьер также обратился к профильным ведомствам, поручив оказывать содействие в трудоустройстве, проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними осужденными и использовать опыт других субъектов России по части ресоциализации данной категории лиц.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В СИЗО Карабулака прошла литературная встреча с ингушскими писателями
ЦУР Ингушетии совместно с Минобрнауки республики запустил чат-бот для помощи абитуриентам
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится беседа с молодежью о вреде наркомании
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии ждет читателей в Карабулаке
Конный клуб «Эрзи» предложил детям и взрослым прогулки на лошадях по горам Ингушетии
В школах и колледжах Ингушетии прошли пятидневные учебные сборы
Ингушский ФК «Ангушт» в гостях обыграл астраханский клуб «Астрахань»
Минздрав Ингушетии начинает прием документов от абитуриентов для заключения договора о целевом обучении
В городе Карабулаке Ингушетии благоустроят три общественные территории
Министр спорта Ингушетии выразил благодарность Марату Узденову за помощь юному ингушскому рекордсмену
Подведены итоги чемпионата Ингушетии по боксу

Главное

Яндекс.Метрика

 