АПК

В Ингушетии создан оперативный штаб для повышения эффективности уборочной кампании

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Для повышения эффективности посевной и уборочной кампаний в Ингушетии создан оперативный штаб. Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале, отметив, что «у аграриев сейчас жаркая пора. Уборочная страда в самом разгаре».

«Прошлый год у нас был урожайным, и в этом году мы увеличили площади яровых культур на 644 га и довели их до 42,1 тыс. Надеемся, что и на этот раз мы сможем собрать высокие урожаи. Осуществляется надлежащий контроль за ходом работ, для уборки озимых имеется вся необходимая техника. Отрадно отметить, что показатели деятельности тружеников АПК Ингушетии с каждым годом увеличиваются», — написал Глава.

По его словам, агропромышленный комплекс — одна из самых важных сфер развития республики. Благодаря правильной организации работы и рациональному распределению имеющихся ресурсов, это направление развивается ускоренными темпами.

«Наша главная задача — обеспечить регион собственной экологически чистой продукцией. По ряду направлений мы уже полностью покрываем потребности республики в продуктах питания. К примеру, в 2022 году республика обеспечила себя мясом, яблоками и картошкой. Этот перечень будет только расширяться при поддержке руководства страны. Уборка продолжается в штатном режиме. В зависимости от погодных условий сбор озимых культур планируется завершить до конца июля», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

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