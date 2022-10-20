В Ингушетии создан оперативный штаб после введения в республике режима базовой готовности

Как сообщил в своем Телеграм-канале Калиматов, в оперативный штаб вошли представители силовых структур, исполнительных органов власти и муниципальных образований.

«Хочу подчеркнуть, что базовый уровень готовности направлен, прежде всего, на поддержание стабильности в регионе, и в настоящее время никаких дополнительных ограничений для жителей не вводится», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что первоочередными задачами являются: усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, а также тех, что обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. В этот перечень входят объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

В связи с этим, Глава поручил МВД по региону, управлению национальной гвардии принять меры по усилению охраны вышеуказанных объектов, общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Правительству, МЧС региона, ГУ МЧС по республике, исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления указано на необходимость проконтролировать степень реализации комплекса мер по антитеррористической защищенности.

«Считаю, что наряду с этим необходимо продолжить работу по поддержке мобилизованных. В этой связи также поручил правительству оказывать содействие в организации мест для их размещения, материально-технического обеспечения, в организации мероприятий по их подготовке и обучению, взаимодействию с воинскими частями. Будут усилены меры по оказанию всесторонней поддержки семьям тех, кто отправился защищать Родину. Они должны носить максимально адресный и эффективный характер», — подчеркнул Калиматов.

Также правительству поручено организовать работу «горячей линии» для обратной связи по рассмотрению обращений семей мобилизованных, и закрепить ответственных должностных лиц по работе с ними.