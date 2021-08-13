В Ингушетии создана координационная группа по проблеме с питьевой водой

Создается координационная группа, в которую войдут заместители глав 7 муниципалитетов, ответственные за водоснабжение, а также представители «Ингушрегионводоканала», специального АТП при правительстве и Минстроя региона. Группа под руководством Фаттахова будет собираться для ежедневного планирования данной работы, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Вице-премьер подробно объяснил схему взаимодействия. По его словам, во второй половине дня все ответственные заместители муниципалитетов будут сообщать в группу о проблемах с водой или их отсутствии на своей территории. В свою очередь специальное АТП должно предоставить информацию по количеству автомашин, готовых выйти на следующий день для подвоза воды в населенные пункты. «Ингушрегионводоканал», уже получив конечные сведения, занимается разработкой схемы доставки воды в муниципалитеты и докладывает готовый план.

Фаттахов обратил внимание на важность своевременного прибытия машины в пункт доставки и ее эффективной разгрузки. При этом он подчеркнул, что от ответственного подхода к исполнению поручений группы зависит и решение проблемы подачи воды жителям республики.

«Глава Ингушетии приложил все усилия для поиска и выделения дополнительных машин для доставки воды. Нам, в свою очередь, необходимо организовать ее подачу со стопроцентным контролем», — добавил зампред.

Напомним, что по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова на средства, выделенные из Национального фонда развития Ингушетии, приобретено 7 единиц спецтехники для организации подвоза воды, 4 из которых работают в городе Малгобеке и Малгобекском районе, 3 переданы «Ингушрегионводоканалу».