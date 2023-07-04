Послание

В Ингушетии создано более 14 тыс. рабочих и учебных мест в новых школах и ДОУ

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В 2022 году в Ингушетии завершено строительство 25 общеобразовательных учреждений и детсадов, в которых учебный процесс начнется 1 сентября. Создано 1450 рабочих и 13 тыс. учебных мест. Об этом Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, выступая с ежегодным Посланием Народному собранию региона.

По его словам, успешно работают более 80 центров образования цифрового, гуманитарного профилей и технологической направленности. В новом центре для одаренных детей «Олимп» выстроена эффективная система работы с одаренными детьми и молодежью.

«Проведен капитальный ремонт 13 школ на общую сумму около 1 млрд рублей, а на 2023 год выделены средства в размере более 1,1 млрд рублей на капремонт еще 16 школ», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в прошлом году созданы 11 современных мастерских на базе четырех профессиональных образовательных учреждений. В 2023-2024 годах пять колледжей заявлены на участие в конкурсе на получение грантов для создания шести образовательно-производственных кластеров.

Глава поручил Минтруду и Минобразования Ингушетии завершить разработку программы «Кадровый потенциал», направленную на обеспечение экономики республики квалифицированными кадрами.

Также министерству образования и науки поручено обеспечить реализацию плана мероприятий в рамках Года педагога и наставника.

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